Продавчиня нерухомості Оксана Матвеєва зазначила в оголошенні, що площа маєтку становить 500 квадратних метрів, а всієї його території – 1,2 гектара. Крім того, потенційним покупцям пропонують придбати ще й будиночок для персоналу з гаражем і підсобними приміщеннями на 150 квадратів та стайню для пари коней на 120 квадратів.

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Покупців вирішили здивувати розкішшю в "стилі Дракули" / Фото Оксани Матвеєвої

Додаткові "плюшки"

Родзинками замку авторка допису назвала ландшафтний дизайн, приватне озеро, альтанку з фонтаном, власний плац, а також фруктовий сад та розарій, якими можна милуватися з двох терас. Показово, що рекламуючи товар жінка зовсім не шкодувала пафосних фраз.

Відчиняючи двері розкішного, величного і трохи таємничого замку, ми потрапляємо в середньовіччя. Нас зустрічають великі 12-метрові стелі холу, антикварні меблі французького походження (які доставляли в Україну кораблями),

– написала продавчиня.



У маєтку окрему кімнату виділили під столову / Фото Оксани Матвеєвої

У кімнатах можна загубитися

В оголошені зазначено, що замок поділений на безліч кімнат. Це і їдальня, і камінний зал, і кабінет, і бібліотека, і покої власників (з особистою ванною кімнатою та гардеробною), і телевізійна, і винний погріб, і гостьова спальня. Також окремо передбачені кухня, господарський блок і навіть гардероб для шуб.



У замку є багато елементів декору в багряних тонах / Фото Оксани Матвеєвої

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Обіцяють, що ремонт триматиметься "вічно"

Авторка оголошення запевнила, що дизайн продумали таким чином, аби замку більше ніколи не знадобився ремонт. Єдине, де нові власники зможуть проявити фантазію, – це переобладнати якісь кімнати під власні потреби.

Під Києвом продають готичний замок за 1 мільйон доларів / Фото Оксани Матвеєвої

Текст публікації Оксани Матвеєвої:

Продається замок під Києвом у готичному стилі. Лише 8 кілометрів від галасливої ​​столиці – й ви потрапляєте у казку наяву.

На великій, зеленій території маєтку (1,2 гектара землі) розташований сам замок (500 квадратних метрів), будиночок охорони або персоналу з гаражем та підсобними приміщеннями (150 квадратних метрів), стайня на двох коней (120 квадратних метрів) та власний плац. На території виконаний ландшафтний дизайн, є озеро, альтанка та фонтанчик, фруктовий сад, розарій.

Як виглядає сам замок? Відчиняючи двері розкішного, величного і трохи таємничого замку, ми потрапляємо в середньовіччя. Нас зустрічають великі 12-метрові стелі холу, антикварні меблі французького походження (які доставляли в Україну кораблями).

За оксамитовими портьєрами ховається багато кімнат, серед яких: їдальня, камінний зал, кабінет, бібліотека, господарські покої (з власною ванною кімнатою та гардеробною), телевізійна, винний погріб, гостьова спальня, кухня, господарський блок, шубна (гардеробна).

Дизайн замку виконаний таким чином, що тут ніколи не знадобиться ремонт. Крім того, будь-яку з вищезгаданих кімнат можна легко переробити в додаткову спальню (дитячу, гостьову, ігрову, караоке та інші).

Також у замку є дві тераси, де за чашкою кави можна милуватися неймовірною красою розарію, садом і дзвінким фонтанчиком.

Якщо ж ви не плануєте заводити коней, стайню з мінімальними витратами можна переробити, наприклад, у лазню. Ціна – 1 мільйон доларів.