Под Киевом в результате ДТП дети оказались в охваченной огнем машине

Серьезная авария произошла днем 26 декабря в Броварском районе Киева. Водитель ВАЗ-2115 на немалой скорости влетел в BMW X5. В результате столкновения легковушка российского автопрома вспыхнула.

Через несколько минут огонь полностью охватил ВАЗ. В машине застряла семья с двумя детьми 7 и 9 лет.

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На месте происшествия работали медики скорой, спасатели и полицейские.

Машина сгорела дотла

Люди чудом смогли спастись / Фото Magnolia TV

Авария произошла на трассе Киев – Чернигов неподалеку от села Скибин в Броварском районе.

Около 14:00 26 декабря 32-летний водитель ВАЗ-2115 влетел в заднюю часть BMW X5.

Удар был не слишком мощный, но ВАЗ от него вспыхнул.

В результате ДТП двое детей-пассажиров ВАЗ получили травмы ног и оказались в огненной ловушке.

К счастью, с помощью очевидцев всем людям удалось выйти из машины.

Все, что осталось от машины / Фото Magnolia TV

От самой машины ничего не осталось. После тушения пожара на дороге находился лишь обугленный остов легковушки.

Пострадавших детей с переломами ног госпитализировали медики скорой. Госпитализировали также владельца ВАЗ и его жену.

В результате чего именно произошла авария, пока неизвестно. По факту ДТП с пострадавшими правоохранители открыли уголовное производство. Окончательная его квалификация будет зависеть от степени тяжести травм пострадавших.