За кілька хвилин вогонь повністю охопив ВАЗ. У машині застрягла сім'я з двома дітьми 7 та 9 років.

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На місці події працювали медики швидкої, рятувальники та поліцейські.

Машина вигоріла вщент



Люди дивом змогли врятуватися / Фото Magnolia TV

Аварія сталася на трасі Київ – Чернігів неподалік від села Скибин у Броварському районі.

Близько 14:00 26 грудня 32-річний водій ВАЗ-2115 влетів у задню частину BMW X5.

Удар був не надто потужний, але ВАЗ від нього спалахнув.

Внаслідок ДТП двоє дітей-пасажирів ВАЗу зазнали травми ніг та опинилися у вогняній пастці.

На щастя, за допомогою очевидців всім людям вдалося вийти з машини.



Все, що залишилося від машини / Фото Magnolia TV

Від самої машини нічого не залишилося. Після гасіння пожежі на дорозі перебував лише обвуглений остів легковика.

Потерпілих дітей з переломами ніг госпіталізували медики швидкої. Госпіталізували також власника ВАЗу та його дружину.

Внаслідок чого саме сталася аварія, наразі невідомо. За фактом ДТП з постраждалими правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Остаточна його кваліфікація залежатиме від ступеню важкості травм потерпілих.