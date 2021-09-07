Под Киевом школьница бросилась под колеса микроавтобуса: жуткое видео

В селе Тарасовка Киевской области маленькая девочка перебегала дорогу в запрещенном для этого месте. Только из-за того, что скорость была не очень большой, пострадавшая не получила серьезных травм.

Довольно серьезная авария с участием ребенка произошла днем 7 сентября. Судя по записи ДТП, на участке дороги в направлении магистральной улицы была немалая пробка. Из-за этого водителям приходилось ехать с маленькой скоростью.

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Именно из-за одной из машин, которая стояла в пробке, водитель микроавтобуса не мог увидеть маленькую девочку.

Спасло чудо

Когда микроавтобус приблизился к легковушке, которая двигалась по встречке, из-за него внезапно выбежала школьница.

Девочка увидела транспортное средство, однако вместо того, чтобы остановиться, она пыталась успеть перебежать дорогу.

Водитель никак не ожидал появления пешеходов, но успел затормозить. Впрочем, избежать удара он не смог.

Девочка получила боковой удар по лицу и незначительно повредила ногу.

Запись момента ДТП сделал свидетель происшествия, который передал видео водителю микроавтобуса. Самой школьнице оказали помощь медики скорой.

На месте происшествия работали следователи. По факту аварии с потерпевшими они должны открыть уголовное производство. Впрочем, как отметили пользователи в комментариях к записи, они очень надеются, что правоохранители не будут привлекать водителя к ответственности, поскольку он не нарушал правила дорожного движения.

Смотрите видео сбития маленькой девочки микроавтобусом в Киеве: