Досить серйозна аварія за участю дитини сталася вдень 7 вересня. Судячи з запису ДТП, на ділянці дороги в напрямку магістральної вулиці був чималий затор. Через це водіям доводилося їхати з маленькою швидкістю.

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Саме через одну з машин, яка стояла у корку, водій мікроавтобусу не міг побачити маленьку дівчинку.

Врятувало диво

Коли мікроавтобус наблизився до легковика, який рухався зустрічкою, з-за нього раптово вибігла школярка.

Дівчинка побачила транспортний засіб, однак замість того, щоб зупинитися, вона намагалася встигнути перебігти дорогу.

Водій ні в якому разі не очікував появу пішоходів, але встиг загальмувати. Втім, уникнути удару він не зміг.

Дівчинка отримала боковий удар по обличчю та незначно пошкодила ногу.

Запис моменту ДТП зробив свідок події, який передав відео водію мікроавтобусу. Самій школярці надавли допомогу медики швидкої.

На місці події працювали слідчі. За фактом аварії з потерпілими вони мають відкрити кримінальне провадження. Втім, як зазначили користувачі у коментарях до запису, вони дуже сподіваються, що правоохоронці не притягатимуть водія до відповідальності, оскільки він не порушував правила дорожнього руху.

Дивіться відео збиття маленької дівчинки мікроавтобусом у Києві: