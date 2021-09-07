Довольно серьезная авария с участием ребенка произошла днем 7 сентября. Судя по записи ДТП, на участке дороги в направлении магистральной улицы была немалая пробка. Из-за этого водителям приходилось ехать с маленькой скоростью.
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Именно из-за одной из машин, которая стояла в пробке, водитель микроавтобуса не мог увидеть маленькую девочку.
Спасло чудо
- Когда микроавтобус приблизился к легковушке, которая двигалась по встречке, из-за него внезапно выбежала школьница.
- Девочка увидела транспортное средство, однако вместо того, чтобы остановиться, она пыталась успеть перебежать дорогу.
- Водитель никак не ожидал появления пешеходов, но успел затормозить. Впрочем, избежать удара он не смог.
- Девочка получила боковой удар по лицу и незначительно повредила ногу.
Запись момента ДТП сделал свидетель происшествия, который передал видео водителю микроавтобуса. Самой школьнице оказали помощь медики скорой.
На месте происшествия работали следователи. По факту аварии с потерпевшими они должны открыть уголовное производство. Впрочем, как отметили пользователи в комментариях к записи, они очень надеются, что правоохранители не будут привлекать водителя к ответственности, поскольку он не нарушал правила дорожного движения.
Смотрите видео сбития маленькой девочки микроавтобусом в Киеве: