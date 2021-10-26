Под Киевом на территории детского сада произошел мощный взрыв: фото разрушений

Чрезвычайное событие произошло в селе Кодаки Обуховского района Киевской области днем 26 октября. Сразу после запуска котельной на территории детского сада раздался взрыв.

Сообщения о происшествии поступили в полицию около 15:00. На место инцидента выехали спасатели и следователи. В результате взрыва, к счастью, никто не пострадал.

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Как выяснили правоохранители, инцидент произошел в садике "Вербиченька" после начала отопительного сезона.

Котельная и пищеблок разрушены



Взрыв раздался после подачи отопления / Фото полиции Киевщины

По предварительным данным, взрыв произошел как только работники газового хозяйства сняли пломбы на счетчиках и начали подавать тепло в помещения сада.

В результате взрыва здание котельной полностью разрушено. Серьезные повреждения также получили помещения пищеблока.

Само здание детского сада тоже пострадало, однако не очень сильно.



В результате взрыва никто не пострадал / Фото полиции Киевщины

Что именно повлекло за собой взрыв, выясняют эксперты Киевоблгаза. Для расследования инцидента в Киевской облгосадминистрации была создана специальная комиссия.

Как квалифицировали событие полицейские, пока неизвестно. Скорее всего с этим правоохранители определятся после проведения необходимых экспертиз. Их уже назначили.