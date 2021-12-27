Под Киевом в ужасном ДТП погиб 14-летний подросток: фото с места аварии

Жуткая авария произошла в Белоцерковском районе Киевской области. 34-летний водитель не справился с управлением своим ВАЗ-2109 и вылетел в кювет.

Полицейские узнали об аварии от самого владельца машины, который рассказал, что влетел в дерево неподалеку от села Вербовое. На месте происшествия работали медики скорой, патрульные, следователи и спасатели ГСЧС.

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Правоохранители задокументировали все обстоятельства ДТП и открыли соответствующее уголовное производство.

14-летний парень погиб на месте

Водитель ВАЗа чудом выжил / Фото полиции Киевской области

Смертельная авария в Белоцерковском районе Киевской области произошла около 20:00 26 декабря.

Возле села Вербовое водитель ВАЗ-2109 на немалой скорости вылетел с дороги.

Машина остановилась в дереве и получила очень серьезные повреждения.

На пассажирском сиденье в момент аварии находился 14-летний племянник водителя. Его травмы оказались не совместимыми с жизнью.

Машина на полном ходу влетела в дерево / Фото полиции Киевской области

Тело погибшего вырезали из искореженного ВАЗа спасатели ГСЧС. Пришлось деблокировать и 34-летнего владельца машины. Для этого спасатели срезали с легковушки крышу.

Пострадавшего автовладельца госпитализировали в больницу в Белой Церкви.

Досудебное расследование производства продолжается. Если водителя "девятки" признают виновным, ему грозит от 3 до 8 лет заключения с лишением прав на 3 года после освобождения.