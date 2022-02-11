Под наркотиками и алкоголем: водителю, совершившему смертельное ДТП в столице, огласили приговор

Мужчину, который 15 октября 2021 года сбил двух пешеходов в Киеве, лишили свободы на 8 лет. Кроме этого, он должен выплатить более 500 тысяч гривен возмещений.

Люди шли по пешеходному переходу по проспекту Степана Бандеры в Оболонском районе. На них наехал водитель грузовика MAN.

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Скрылся с места ДТП

Следователи установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. После содеянного он скрылся.

Мужчин, сбитых на переходе, 1977 и 1996 годов рождения, госпитализировали. Один из них скончался в больнице.

Заплатит полмиллиона гривен

В настоящее время водитель находится под стражей. Суд посадил его в тюрьму на 8 лет и лишил права управлять транспортными средствами. Об этом сообщили 11 февраля.

Обвиняемый также должен уплатить потерпевшей стороне более 500 тысяч гривен морального и материального ущерба.

Еще одно смертельное ДТП в Киеве

Пострадали сценарист "Суспильного" и историк Александр Зинченко

На Окружной дороге в Киеве 29 января произошла авария, в которой погибла 41-летняя водитель. Она скончалась в машине скорой помощи.

По предварительной информации, скончавшаяся управляла автомобилем Volkswagen и двигалась по проезжей части Большой Кольцевой дороги. Впоследствии она повернула налево, выехала на встречку и столкнулась с автомобилем BMW.