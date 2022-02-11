Люди йшли на пішохідному переході на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі. На них наїхав водій вантажівки MAN.

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Втік з місця ДТП

Слідчі встановили, що чоловік перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Після скоєного він втік.

Чоловіків, яких збили на переході, 1977 та 1996 років народження, госпіталізували. Один з них помер у лікарні.

Сплатить пів мільйона гривень

Наразі водій перебуває під вартою. Суд ув'язнив його на 8 років та позбавив права керувати транспортними засобами. Про це повідомили 11 лютого.

Обвинувачений також повинен сплати потерпілій стороні понад 500 тисяч гривень моральної та матеріальної шкоди.

До речі. Постраждалим є сценарист "Суспільного" та історик Олександр Зінченко.

Ще одна смертельна ДТП у Києві

На Кільцевій дорозі у Києві 29 січня трапилась аварія, в якій загинула 41-річна водійка. Вона померла у кареті швидкої допомоги.

За попередньою інформацією, померла керувала автомобілем Volkswagen й рухалась по проїжджій частині Великої Кільцевої дороги. Згодом вона повернула ліворуч, виїхала на зустрічний напрямок та зіткнулась з автомобілем BMW.