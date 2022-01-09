Поддержали казахов: над Киевом пронесся огромный флаг Казахстана – удивительные фото

Над Киевом пролетел многометровый флаг Казахстана. Таким образом киевляне поддержали казахов в нелегкое для них время.

Огромное полотно было прикреплено к тросу, который несли два дрона. Флаг пролетел в небе над столицей Украины 8 января.

Заметьте Протесты в Казахстане: число задержанных выросло почти до 6 тысяч

Каким был размер флага

Запуск организовала компания "Dronarium Украина", которая занимается дронами. А вот сделала полотно флага фирма полиграфии "Добрознак".

Таким образом хотим привлечь внимание общественности к трагическим событиям, которые происходят в Казахстане, и поддержать народ этой страны в эту трудную минуту. Казахи вышли на мирную борьбу за свои социально-экономические права,

– отметили организаторы акции поддержки.

Размер полотна флага – не сообщали. Однако на фото заметно, что он был примерно такой же, как главный флаг Украины djpkt монумента Родины-Матери. То есть мог иметь размер примерно 15 на 25 метров

Флаг Казахстана пронесся над Киевом / Фото "Dronarium Украина"

Главное о протестах в Казахстане

Протестная волна в стране приобрела особые масштабы 5 января. С тех пор власти Казахстана пытаются жестоко подавить митинги своих граждан. Митингующие в основном требуют начать борьбу с коррупцией и ограничить влияние бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Силовикам разрешили стрелять на поражение по участникам протестов. Среди погибших даже дети. За все время митингов в Казахстане погибли по меньшей мере двое несовершеннолетних.

По просьбе президента Касым-Жомарта Токаева, ОДКБ (Беларусь, Армения, Таджикистан, Кыргызстан и Россия) 7 января ввела туда первые войска. Через два дня сообщили, что Россия не останавливает наращивание своей военной силы в стране. Иностранцы якобы прибывают в страну не для подавления протестов, а "для охраны важных объектов".

Власти используют и информационные атаки. В частности в Казахстане по телевидению показали "допрос мародера". Травмированный мужчина рассказывал, что ему якобы заплатили за участие в митингах. Однако зрители в нем узнали известного джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова. Следует отметить, что по всей стране уже несколько дней ограничивают каналы информирования – нет интернета и появились перебои мобильной связи.

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Читайте полный текст сообщения "Dronarium Украина":

Сегодня мы подняли над центром Киева флаг Казахстана. Таким образом хотим привлечь внимание общественности к трагическим событиям, которые происходят в Казахстане, и поддержать народ этой страны в эту трудную минуту.

Казахи вышли на мирную борьбу за свои социально-экономические права. В результате эскалации события скатились к открытому противостоянию народных масс с силовиками, жертвами которых стали, по официальным данным, десятки людей, а не по официальным – значительно больше.

Президент Казахстана призвал на территорию страны силы России и других союзных государств из ОДКБ под видом миротворческой операции, которая больше похожа на карательную операцию и рискует перерасти в оккупацию страны.

Мы надеемся, что народу Казахстана хватит мудрости и сил мирным путем отстоять свои права и не потерять свою страну.

Алга, Казахстан!

Большое спасибо нашим партнерам и друзьям из dobroznak.com за молниеносную печать флага!! Ребята – вы крутые!