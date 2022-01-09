Величезне полотно було закріплене до троса, який несли два дрони. Прапор пролетів небом над столицею України 8 січня.

Зауважте Протести в Казахстані: кількість затриманих зросла майже до 6 тисяч

Який був розмір полотна

Запуск організувала компанія "Dronarium Україна", яка займається дронами. А ось зробила полотно прапора фірма поліграфії "Добрознак".

Таким чином хочемо привернути увагу громадськості до трагічних подій, що відбуваються в Казахстані, та підтримати народ цієї країни у цю скрутну хвилину. Казахи вийшли на мирну боротьбу за свої соціально-економічні права,

– зазначили організатори акції підтримки.

Який розмір державного символу – не повідомляли. Проте на фото помітно, що він був приблизно такий же, як головний прапор України біля монумента Батьківщини-Матері. Тобто міг мати розмір приблизно 15 на 25 метрів

Прапор Казахстану пронісся над Києвом / Фото "Dronarium Україна"

Головне про протести в Казахстані

Протестна хвиля в країні набула особливих масштабів 5 січня. Відтоді влада Казахстану намагається жорстоко придушити мітинги своїх громадян. Епіцентром масових протестів стало місто Алмати. Мітингувальники здебільшого вимагають почати боротьбу з корупцією та обмежити вплив колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Силовикам дозволили стріляти на ураження по учасниках протестів. Серед загиблих навіть діти. За весь час мітингів у Казахстані загинули щонайменше двоє неповнолітніх.

На прохання президента Касим-Жомарта Токаєва, ОДКБ (Білорусь, Вірменія, Таджикистан, Киргизстан та Росія) 7 січня ввела туди перші війська. Через два дні повідомили, що Росія не зупиняє нарощення своєї військові сили в країні. Іноземці нібито прибувають в країну не для придушення протестів, а задля "охорони важливих об’єктів".

Влада використовує й інформаційні атаки. Зокрема в Казахстані по телебаченню показали "допит мародера". Травмований чоловік розповідав, що йому нібито заплатили за участь в мітингах. Однак глядачі в ньому впізнали відомого джазового музиканта з Киргизстану Вікрама Рузахунова. Слід зазначити, що по всій країні вже кілька днів обмежують канали інформування – немає інтернету та з'явились перебої мобільного зв'язку.

До теми – Детальніше про ситуацію в Казахстані: дивіться відео

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Сьогодні ми підняли над центром Києва прапор Казахстану. Таким чином хочемо привернути увагу громадськості до трагічних подій, що відбуваються в Казахстані, та підтримати народ цієї країни у цю скрутну хвилину.

Казахи вийшли на мирну боротьбу за свої соціально-економічні права. Внаслідок ескалації події скотилися до відкритого протистояння народних мас із силовиками, жертвами яких стали, за офіційними даними, десятки людей, а не за офіційними – значно більше.

Президент Казахстану закликав на територію країни сили Росії та інших союзних держав із ОДКБ під виглядом миротворчої операції, яка більше схожа на каральну операцію та ризикує перерости в окупацію країни.

Ми сподіваємося, що народу Казахстану вистачить мудрості та сил мирним шляхом відстояти свої права та не втратити своєї країни.

Алга, Казахстан!

Велике спасибі нашим партнерам та друзям з dobroznak.com за блискавичну печатку прапора!! Хлопці – ви круті!