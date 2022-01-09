Напередодні Вікрам Рузахунов прибув до Алмати з концертом. Родичі музиканта переконані, що його викрали і катували.

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На допиті Рузахунов заявив, що йому нібито заплатили за участь в мітингах

Киргизський музикант на допиті в казахських силовиків розповів, що йому нібито 1 січня зателефонували невідомі люди і "запропонували взяти участь в протестах" за буцімто 200 доларів.

Під тиском силовиків Рузахунов сказав, що в Киргистані він нібито безробітний, тому і погодився. Коли він наступного дня приїхав, то буцімто побачив громадян Узбекистану й Таджикистану, яких "також привезли на мітинги".

У музиканта на обличчі сліди від побоїв, через що можна припустити, що його катували.

Допит "мародера з Киргизстану" казахськими силовиками: дивіться відео

Однак у "мародері" одразу ж впізнали відомого джазового музиканта Вікрама Рузахунова. Його родичі забили на сполох, оскільки переконані, що його викрали і катували.

Через ЗМІ вони звернулися до компетентних органів Киргизстану і попросили допомогти повернути музиканта на батьківщину.

У Киргизстані вже відреагували

За інформацією телеграм-каналу "Readovka", в МВС Казахстану відреагували на ситуацію. Там підтвердили, що Рузахунов і справді 2 січня полетів до Казахстану. Однак квиток він придбав ще 16 грудня 2021 року. Музикант полетів до Алмати для проведення концертів.

Родичів у них у Казахстані немає і їздив (Рузахунов – 24 канал) лише на запрошення для проведення концертних програм, а також для участі у музичних фестивалях у Казахстані та країнах СНД,

– заявили в МВС.

Протести в Казахстані: головне

Протести в Казахстані тривають уже майже тиждень. За цей час провладні силовики затримали майже 6 тисяч осіб.

Спершу приводом для мітингів стало підвищення вартості газу, однак згодом вимоги протестувальників стали політичними.

Президент Касим-Жомарт Токаєв вирішив жорстоко протистояти мирним мітингам. Для цього він закликав ОДКБ (Вірменія, Білорусь, Росія, Киргизстан та Таджикистан) ввести війська і дозволив силовикам стріляти на ураження.

Майже по всій країні громадяни відчувають перебої з інтернетом та мобільним зв'язком.

Міжнародні організації закликали всі сторони до переговорів та наголосили на неприпустимості насилля.

Більше про протести в Казахстані в нашому сюжеті: дивіться відео