На Подоле в Киеве появится новогодняя локация со снежной горкой и катком

На Контрактовой площади и улице Петра Сагайдачного в Киеве с 19 декабря по 23 января будет работать большая праздничная локация под названием "Рождество на Подоле". Обустройством развлекательной локации будет заниматься компания "Спортлаб".

Соответствующая информация появилась на сайте КГГА. Посетители смогут прокатиться на коньках, съехать с большой снежной горки, посетить аттракционы и резиденцию святого Николая.

Киев погрузился в подготовку к Новому году: яркие предпраздничные фото

Кроме того, на Контрактовой площади будет работать фуд-зона с домиками в стиле традиционных европейских ярмарок. Там будут продавать рождественские крафтовые сувениры.

Впервые создадут прогулочный каток

Согласно распоряжению КГГА и Департамента культуры, на Подоле построят елку и ярмарку, которые украсят 20 тысячами фонариков.

Вместо обычного катка организаторы праздников обустроят прогулочный, длиной более 200 метров и шириной 6. На нем будет работать беседка для отдыха, музыкальная сцена и кафе.

В центре катка будет работать лаунж-зона с оркестром и сценой.

Кроме того, на Подоле обустроят тюбинговые горки высотой 6 метров и со смотровой площадкой на вершине.

Гастрономической составляющей будет заниматься гастрофестиваль "Уличная Еда" и "Бухта".

В праздники и выходные организаторы запланировали активную развлекательную программу. Детей будет поздравлять святой Николай.