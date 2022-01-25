Подозрение Поворознику: в прокуратуре заявили о служебной халатности и убытках на 48 миллионов

25 января 2022 , 15:53
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Источник:

сайт Офиса генерального прокурора

Вручение подозрения заместителю главы КГГА Николаю Поворознику якобы связано с его служебной халатностью, которая привела к тяжелым последствиям. Речь идет об убытках СНБО в 48 миллионов гривен.

Следствие считает, что власти столицы незаконно лишили СНБО права на пользование земельным участком на улице Щусева. Там должны были возвести многоквартирные дома с подземными паркингами.

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Вручение подозрения связано с делом о земле СНБО / Фото Офиса генерального прокурора

Все изменила подпись

  • Как утверждают прокуроры, в 2019 году чиновники КГГА сделали невозможным пользование упомянутым участком аппаратом СНБО.
  • Они руководствовались актом обследования территории и аргументировали решение тем, что земля не используется по целевому назначению.
  • По версии прокуратуры, никакие объяснения или документы от Аппарата СНБО не получали.
  • Кроме того, несмотря на то, что юридическое управление аппарата КГГА установило несоответствие решения законодательству, Поворозник якобы незаконно поставил под ним свою подпись.
Обратите внимание! В Офисе генпрокурора заявили, что противоправность распоряжения также подтвердили административные суды первой и апелляционной инстанций.

Версия КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на участке, который отобрали у СНБО, успела образоваться стихийная свалка. Ведь территория якобы стояла пустошью 10 лет – с 2009 года. Зато город расчистил ее и обустроил там сквер. Такую же позицию занял и сам Поворозник. Кроме того, он подчеркнул, что врученное ему подозрение воспринимает как очередной способ политического давления на власти Киева.

Автор: Вікторія Довгань