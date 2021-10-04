Появилось полное видео задержания скандального блогера Волошина полицией Киева

В сети обнародовали полную версию видео с задержанием скандального киевского блогера Александра Волошина. Он жаловался на избиение полицейскими ночью 30 сентября, впрочем не признался, что оказывал им неповиновение.

На кадрах видно, что полицейские после остановки водителя пытались вежливо ему объяснить, что он нарушил правила дорожного движения. Впрочем Волошин этого не признавал и постоянно перебивал патрульных.

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Занял полосу общественного транспорта на пустой дороге

Правоохранители остановили Porsche Panamera из-за того, что он двигался по полосе общественного транспорта. При этом остальная дорога была абсолютно свободной, поскольку это была ночь.

Один из полицейских назвал свою фамилию и попросил у водителя показать его документы. Впрочем Волошин отметил, что не сделает этого, пока ему не докажут, что именно он нарушил.



Волошин на своем Posche Panamera ехал по полосе общественного транспорта / Скриншот видео

Несколькоминутный спор

Патрульный несколько раз подряд акцентировал на том, что нарушитель ехал по полосе общественного транспорта. Однако блогер не реагировал на этот аргумент и заявил, что не собирается показывать полицейскому свои права, документы на авто и страховой полис.

Предупреждение о применении силы прозвучало трижды

В конце концов патрульный три раза подряд предупредил Волошина, что в таком случае он будет вынужден его задержать и применить силу. Также правоохранитель отметил, что машина будет осмотрена. Впрочем, эти слова также не повлияли на вызывающее поведение блогера.

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