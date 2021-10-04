На кадрах видно, що поліцейські після зупинки водія намагалися ввічливо йому пояснити, що він порушив правила дорожнього руху. Втім Волошин цього не визнавав і постійно перебивав патрульних.

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Зайняв смугу громадського транспорту на пустій дорозі

Правоохоронці зупинили Porsche Panamera блогера через те, що він рухався смугою громадського транспорту. При цьому решта дороги була абсолютно вільною, оскільки це була ніч.

Один із поліцейських назвав своє прізвище і попросив у водія показати його документи. Втім Волошин зазначив, що не зробить цього, поки йому не доведуть, що саме він порушив.



Волошин на своєму Posche Panamera їхав смугою громадського транспорту / Скриншот відео

Кількахвилинна суперечка

Патрульний кілька разів поспіль акцентував на тому, що порушник їхав смугою громадського транспорту. Однак блогер не реагував на цей аргумент і заявив, що не збирається показувати поліцейському свої права, документи на авто та страховий поліс.

Попередження про застосування сили прозвучало тричі

Зрештою патрульний три рази поспіль попередив Волошина, що в такому разі він буде змушений його затримати і застосувати силу. Також правоохоронець наголосив, що машина буде оглянута. Втім, ці слова також не вплинули на зухвалу поведінку блогера.

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