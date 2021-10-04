На кадрах видно, что полицейские после остановки водителя пытались вежливо ему объяснить, что он нарушил правила дорожного движения. Впрочем Волошин этого не признавал и постоянно перебивал патрульных.
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Занял полосу общественного транспорта на пустой дороге
Правоохранители остановили Porsche Panamera из-за того, что он двигался по полосе общественного транспорта. При этом остальная дорога была абсолютно свободной, поскольку это была ночь.
Один из полицейских назвал свою фамилию и попросил у водителя показать его документы. Впрочем Волошин отметил, что не сделает этого, пока ему не докажут, что именно он нарушил.
Волошин на своем Posche Panamera ехал по полосе общественного транспорта / Скриншот видео
Несколькоминутный спор
Патрульный несколько раз подряд акцентировал на том, что нарушитель ехал по полосе общественного транспорта. Однако блогер не реагировал на этот аргумент и заявил, что не собирается показывать полицейскому свои права, документы на авто и страховой полис.
Предупреждение о применении силы прозвучало трижды
В конце концов патрульный три раза подряд предупредил Волошина, что в таком случае он будет вынужден его задержать и применить силу. Также правоохранитель отметил, что машина будет осмотрена. Впрочем, эти слова также не повлияли на вызывающее поведение блогера.
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Громкие обвинения Волошина
- После инцидента на бульваре Леси Украинки в Киеве Волошин пригрозил, что будет писать в полицию жалобу о побоях.
- Кроме того, его девушка Анна Тринчер записала свои рыдания на камеру и заявила, что на ее парня якобы напали неизвестные. В качестве доказательства она продемонстрировала фото синяков блогера.
- Показательно, что в первом варианте видео, которое распространялось сетью, был снят лишь момент вытягивания парня из машины – без событий, которые предшествовали этому.