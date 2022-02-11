"Показать всему миру": в столице анонсировали Марш единства за Украину

Из-за угрозы нового наступления российских оккупантов в Киеве 12 февраля состоится "Марш единства за Украину". Шествие стартует в 14:00 от парка Шевченко.

Желающих принять участие зовут собраться по адресу Владимирская улица, 62. Организаторами события стали одесский активист Сергей Стерненко и молодежное движение "Гонор".

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Что брать с собой на марш

Организаторы отметили, что таким образом хотят продемонстрировать способность украинцев объединяться и сопротивляться. Они призывают брать с собой на марш сине-желтую символику.

В такие непростые для нашей страны времена очень важно показать всему миру, что мы не отдадим российскому агрессору нашу страну. Зови друзей и родственников. Должны выйти все! Увидимся!,

– сообщили в анонсе происшествия.

"Марш единства" в Харькове

На" Марш единства" в Харькове 5 февраля пришли примерно 5 тысяч человек. Люди шли колонной и развернули огромный сине-желтый стяг. Таким образом они демонстрировали, что Харьков является украинским городом и готов противостоять оккупантам. Городские власти Харькова не рекомендовали проводить марш из-за угрозы терактов.