Общественные активисты подали обращение в прокуратуру. Ведомство открыло уголовное производство по статье о нарушении правил охраны вод.

Интересно В Харькове на старой свалке высадили тысячи деревьев и кустов

Озеро покрылось пятнами

Уголовное производство возбудили по заявлению Аннабеллы Морины. Лаборатория отобрала воду на анализы.

"Впрочем по запаху, цвету уже понятно, что это – нефтепродукты и сброс в промышленных масштабах", – говорится в публикации.

На видео, опубликованном пользовательницей, видно, что озеро покрыто разноцветными линейными пятнами.

В Кирилловское озеро сливают нефть: смотрите видео

Образцы загрязненной воды уже отобрали

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, расследование обстоятельств загрязнения озера на Оболони уже взяли на контроль.

Инспекторы уже отобрали образцы воды на месте происшествия. Прокуратура вместе с полицией намерены установить размер ущерба, источник загрязнения и причастных лиц.

"Проблема загрязнения поверхностных вод в городе Киеве приобрела системный характер", – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Что известно о Кирилловском озере

Водоем расположен на Оболони. Он возник из-за работы по добыче песка для строительства жилого массива.

Озеро – достаточно загрязненное из-за ливнестоков, автостоянки и атмосферных осадков.

Источник: Википедия

Полный текст публикации в фейсбуке:

Вчера (23 ноября – 24 канал) состоялся большой сброс нефтепродуктов в озеро Кирилловское системы Опечень (Почайна). Соответствующий факт передали для расследования в рамках уголовного производства 4202110205000092 по статье 242 Уголовного Кодекса Украины ("Нарушение правил охраны вод") в Оболонскую окружную прокуратуру города Киева.

Уголовное производство возбудили по заявлению Аннабеллы Морины относительно сбросов нефтепродуктов в озера. Большая просьба: если вы видите, что какая-то автозаправка, автомойка, СТО сливает в систему ливневой канализации отходы своей деятельности или видите сбросы в озера, направляйте в прокуратуру материалы с требованием включить в расследование в указанном производстве.