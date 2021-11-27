Громадські активісти подали звернення до прокуратури. Відомство відкрило кримінальне провадження за статтею щодо порушення правил охорони вод.

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Озеро покрилось плямами

Кримінальне провадження порушили за заявою Аннабелли Морини. Лабораторія відібрала воду на аналізи.

"Втім за запахом, кольором уже зрозуміло, що це – нафтопродукти та скидання у промислових масштабах", – мовиться у публікації.

На відео, опублікованому користувачкою, видно, що озеро покрите різнокольоровими лінійними плямами.

У Кирилівське озеро зливають нафту: дивіться відео

Зразки забрудненої води вже відібрали

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, розслідування обставин забруднення озера на Оболоні вже взяли на контроль.

Інспектори вже відібрали зразки води на місці події. Прокуратура разом із поліцією мають намір встановити розмір збитків, джерело забруднення і причетних осіб.

"Проблема забруднення поверхневих вод у місті Києві набула системного характеру", – мовиться у повідомлення пресслужби прокуратури.

Що відомо про Кирилівське озеро

Водойма розташована на Оболоні. Вона виникла через роботи з видобутку піску задля будівництва житлового масиву.

Озеро – доволі забруднене через зливостоки, автостоянки та атмосферні опади.

Джерело: Вікіпедія

Повний текст публікації у фейсбуці:

Вчора (23 листопада – 24 канал) відбувся великий скид нафтопродуктів в озеро Кирилівське системи Опечень (Почайна). Відповідний факт передали для розслідування в межах кримінального провадження 4202110205000092 за статтею 242 Кримінального Кодексу України ("Порушення правил охорони вод) до Оболонської окружної прокуратури міста Києва.

Кримінальне провадження порушили за заявою Аннабелли Морини щодо скидів нафтопродуктів в озера. Велике прохання: якщо ви бачите, що якась автозаправка, автомийка, СТО зливає у систему зливової каналізації відходи своєї діяльності або бачите скиди в озера, направляйте до прокуратури матеріали з вимогою долучити до розслідування у вказаному провадженні.