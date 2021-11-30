Полицейские наказали "активистов", которые поиздевались над животными под КГГА

Зоозащитники решительно осудили не совсем адекватную акцию протеста с участием животных, которую провели утром 30 ноября у здания Киевской городской государственной администрации. Кроме того, как выяснилось, на ситуацию вовремя отреагировали полицейские, которые не позволили продлевать мучения овец.

Как отметили зоозащитники из UAnimals, организаторы митинга хотели якобы показать местной власти, что людей перевозят в маршрутках, как скот. Впрочем, при этом" активисты " поиздевались над животными.

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Овец привезли на акцию в маршрутке жестоким и ужасным способом.

Креатив, пробивший дно

Зоозащитники отметили, что животные не должны быть декором для фото или видео. Их нельзя использовать в подобных акциях.

В результате жестокого обращения с животными полицейские составили протокол в отношении организаторов протеста.

Овец изъяли и передали на передержку в зоопарк Киева.

Там животных осмотрят и, при необходимости, полечат.

Мы благодарим Национальную полицию Украины, Шевченковское управление полиции в Киеве и в частности Владимира Катрушу за правильное решение и важные шаги для спасения животных! Помните, что каждая жизнь ценна!

– подчеркнули в UAnimals.

Крайне жестокое обращение с животными со стороны полицейских, которые поднимали овец за шкуру и ноги и волокли их по асфальту, зоозащитники не прокомментировали.



Изъятие животных полицейскими происходило довольно ужасным образом / Фото"ИНФОРМЕРа"