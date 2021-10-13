Полицейские не отреагировали: на Киевщине водитель грузовика снес шлагбаум и поехал дальше

Грубое нарушение правил дорожного движения произошло днем 13 октября в селе Тарасовка Киевской области. Водитель грузовика протаранил шлагбаум, который перекрывал проезд для транспорта перед прибытием поезда.

Момент аварии сняли камеры видеонаблюдения, установленные на железнодорожном переезде. Судя по записи, водитель грузовика спешил проехать через железную дорогу к проезду поезда.

Смотрите также На Харьковском шоссе в Киеве масштабная авария из 7 машин и автобуса заблокировала проезд

Из-за этого он и сломал шлагбаум правой верхней частью кузова.

Полицейские были в 5 метрах от места аварии

ДТП произошло днем 13 октября. Водитель грузовика сначала заблокировал движение встречному транспорту, поскольку габариты его машины не позволяли сразу повернуть в нужную полосу.

В это время другой грузовик ждал освобождения полосы рядом с железной дорогой, а непосредственно на месте для проезда поездов находилась машина патрульных полицейских.

Когда же светофор начал мигать красным, а шлагбаум – опускался, водитель нажал на газ и снес устройство.

Полицейские же поспешили съехать с железной дороги, однако преследовать нарушителя не стали.

Следует отметить, что сам водитель после ДТП и переезда железной дороги не остановился. Он спокойно поехал дальше.

Пытались ли разыскать мужчину правоохранители спустя какое-то время после аварии, неизвестно.

Смотрите видео с места ДТП на Киевщине: