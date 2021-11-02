Полиция о первых облавах на невакцинированных в Киеве: счет нарушителей пошел на сотни

Столичные правоохранители показали результаты первых проверок киевлян на наличие сертификатов вакцинации, ПЦР-тестов и соблюдение масочного режима. Только за первый день действия красной зоны они вынесли 234 административных постановления на нарушителей в общественном транспорте.

В целом полицейские успели осуществить 1 ноября 726 проверок. Рейды проводились в городском транспорте и на объектах хозяйственной деятельности.

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Бизнес поймали на нарушениях

В течение первого дня строгих ограничений в Киеве правоохранители проверили 244 предпринимателей. На 18 из них или их подчиненных были составлены административные протоколы.

Саботаж в транспорте

Что же касается общественного транспорта, то в нем за сутки патрульные провели 482 проверки. В конце концов, кроме сотен админпостановлений, они составили 20 админпротоколов.

На нарушителей карантина составляют протоколы о взыскании штрафа, которые затем направляют в суд. Следовательно, за отсутствие маски, сертификата или ПЦР-теста может потребоваться заплатить 17 – 34 тысячи гривен.



Первые результаты проверок киевлян полицией в красной зоне карантина / Инфографика полиции Киева

"Зайцы" проскакивают через выборочные проверки

Несмотря на то, что с 1 ноября транспортом в Киеве могут пользоваться только вакцинированные граждане и те, кто имеет свежий отрицательный ПЦР-тест, эта норма в большинстве случаев не соблюдается.

В первый день ограничений проверки в метро и наземном транспорте были очень избирательными и скорее единичными. Там же, где у пассажиров все-таки смотрели сертификат, не всегда проверяли его подлинность.