Видео инцидента сняли на мобильный телефон очевидцы, которые ехали на работу в автобусе с женщиной без маски. Когда полицейские на остановке вошли в салон автобуса, они сразу увидели нарушительницу.

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По требованию правоохранителей надеть маску и показать сертификат вакцинации, киевлянка начала кричать о нарушении ее прав.

Скандал на весь автобус

Пока полицейские уговаривали женщину покинуть автобус, водитель никуда не трогался. Ждали выхода пассажирки десятки людей.

Выйти добровольно жительница столицы не соглашалась. Поэтому полицейские вытащили ее на улицу силой.

Сама нарушительница карантина постоянно кричала о том, что она имеет право ездить в транспорте без маски и сертификатов.

Интересно, что некоторые очевидцы происшествия заступались за женщину и также говорили полицейским о том, что ее надо оставить в автобусе.

Составили ли в отношении пассажирки административный протокол за несоблюдение противоэпидемиологических норм, пока неизвестно.

Смотрите видео скандала в автобусе Киева через пассажирку без маски: