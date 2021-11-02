Відео інциденту зняли на мобільний телефон очевидці, які їхали на роботу в автобусі з жінкою без маски. Коли поліцейські на зупинці увійшли до салону автобуса, вони одразу побачили порушницю.

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На вимогу правоохоронці вдягнути маску та показати сертифікат вакцинації, киянка почала кричати про порушення її прав.

Скандал на весь автобус

  • Доки поліцейські вмовляли жінку покинути автобус, водій нікуди не рушав. Чекали виходу пасажирки десятки людей.
  • Вийти добровільно жителька столиці не погодилася. Тому поліцейські витягли її на вулицю силою.
  • Сама порушниця карантину постійно кричала про те, що вона має право їздити у транспорті без маски та сертифікатів.

Цікаво, що деякі очевидці події заступалися за жінку та також казали поліцейським про те, що її треба залишити в автобусі.

Чи склали щодо пасажирки адміністративний протокол за недотримання протиепідеміологічних норм, наразі невідомо.

Дивіться відео скандалу в автобусі Києва через пасажирку без маски: