Відео інциденту зняли на мобільний телефон очевидці, які їхали на роботу в автобусі з жінкою без маски. Коли поліцейські на зупинці увійшли до салону автобуса, вони одразу побачили порушницю.

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На вимогу правоохоронці вдягнути маску та показати сертифікат вакцинації, киянка почала кричати про порушення її прав.

Скандал на весь автобус

Доки поліцейські вмовляли жінку покинути автобус, водій нікуди не рушав. Чекали виходу пасажирки десятки людей.

Вийти добровільно жителька столиці не погодилася. Тому поліцейські витягли її на вулицю силою.

Сама порушниця карантину постійно кричала про те, що вона має право їздити у транспорті без маски та сертифікатів.

Цікаво, що деякі очевидці події заступалися за жінку та також казали поліцейським про те, що її треба залишити в автобусі.

Чи склали щодо пасажирки адміністративний протокол за недотримання протиепідеміологічних норм, наразі невідомо.

Дивіться відео скандалу в автобусі Києва через пасажирку без маски: