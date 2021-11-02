За словами чиновника у коментарі "Радіо НВ", серед 500 суб'єктів господарювання, які перевірили 1 листопада, знайшли порушення лише у 45. І це Рубан назвав вкрай добрим показником.

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Посадовець наголосив, що у Держпродспоживслужбі побачили "правильні черги у центри вакцинації", а також "правильні заходи у публічних місцях".

Людей без масок можна зустріти у кожному магазині



Відвідувачі без масок – звичайна картина у магазинах Києва / Фото 24 каналу

Кореспонденти 24 каналу побували у кількох супермаркетах, АЗС та магазинах, та помітили, що з дотриманням карантинних вимог у Києві ситуація дуже погана.

Фактично у кожному великому чи маленькому магазині можна побачити безліч людей, які взагалі не носять масок. Адміністрація закладів на появу таких клієнтів не реагує.



Чоловік без маски у супермаркеті Novus / Фото 24 каналу

Деякі невеличкі кав'ярні перейшли на обслуговування на винос, однак пускають людей всередину для виконання замовлень. Щоб убезпечити себе від штрафів деякі підприємці повісили на дверях табличку про те, що "якщо клієнти заходять всередину, вони автоматично підтверджують наявність сертифікатів про вакцинацію або ПЛР-тестів".



Відповідальність перекладають на клієнтів / Фото 24 каналу

У АЗС також обслуговують людей без масок, хоча іноді й роблять їм зауваження.



На одну людину у масці іноді приходиться двоє порушників / Фото 24 каналу

Що стосується ресторанів чи кафе, то тут ситуація не набагато краща. Деякі заклади навіть не згадують про те, що відвідувачі мають мати при собі сертифікати. Втім, в інших документи не перевіряють, а просто питають у людей, чи щеплені вони.