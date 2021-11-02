По словам чиновника в комментарии "Радио НВ", среди 500 субъектов хозяйствования, которые проверили 1 ноября, нашли нарушения лишь в 45. И это Рубан назвал крайне хорошим показателем.

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Чиновник отметил, что в Госпродпотребслужбе увидели "правильные очереди в центры вакцинации", а также "правильные меры в публичных местах".

Людей без масок можно встретить в каждом магазине



Посетители без масок – обычная картина в магазинах Киева / Фото 24 канала

Корреспонденты 24 канала побывали в нескольких супермаркетах, АЗС и магазинах, и заметили, что с соблюдением карантинных требований в Киеве ситуация очень плохая.

Фактически в каждом большом или маленьком магазине можно увидеть множество людей, которые вообще не носят масок. Администрация заведений на появление таких клиентов не реагирует.



Мужчина без маски в супермаркете Novus / Фото 24 канала

Некоторые небольшие кофейни перешли на обслуживание на вынос, однако пускают людей внутрь для выполнения заказов. Чтобы обезопасить себя от штрафов, некоторые предприниматели повесили на дверях табличку о том, что "если клиенты заходят внутрь, они автоматически подтверждают наличие сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестов".



Ответственность перекладывают на клиентов / Фото 24 канала

На АЗС также обслуживают людей без масок, хотя иногда и делают им замечания.



На одного человека в маске иногда приходится двое нарушителей / Фото 24 канала

Что касается ресторанов или кафе, то здесь ситуация не намного лучше. Некоторые заведения даже не упоминают о том, что посетители должны иметь при себе сертификаты. Впрочем, у других документы не проверяют, а просто спрашивают у людей, привиты ли они.