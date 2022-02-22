Полиция обыскала департамент земельных ресурсов КГГА, у Кличко говорят о давлении на власть

Сотрудники полиции и прокуратуры Подольского района пришли для проведения обысков в дежурном департаменте Киевской городской государственной администрации. Случилось это 22 февраля.

Дело, по которому правоохранители "посетили" департамент земельных ресурсов, касается якобы незаконного лишения прав на пользование землей на улице Ивана Франко, 28. Заявление о якобы нарушении должностными лицами закона написали представители благотворительного фонда содействия развитию гуманитарных и экологических наук "Международный деловой центр".

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По словам чиновников, территория, которой пользовались представители фонда, сменила собственника. На ней обустроили муниципальный паркинг.

Верховный суд признал правоту КГГА

Паркинг, на который претендует благотворительный фонд / Фото КГГА

В КГГА подчеркнули, что законность лишения фонда прав на пользование земельным участком уже обжаловали в суде.

По результатам рассмотрения иска по соответствующему решению Киевсовета на сторону власти столицы стали как в первой инстанции, так и в апелляционном и Верховном суде.

Все служители Фемиды признали, что право постоянного пользования землей у фонда не было.

В КГГА обвиняют власти в продолжении давления

На появление полицейских в здании департамента в команде Виталия Кличко отреагировали достаточно жестко. В КГГА отметили, что городские власти действуют исключительно в установленном законом порядке и с соблюдением всех норм. Однако при этом в столичной администрации упрекнули правоохранителей в том, что они заняты не тем, чем нужно.

Вместо того чтобы сосредоточить внимание на внешней угрозе, продолжается давление на городские власти,

– подчеркнули в КГГА.

Как известно, массовые обыски в различных департаментах и ​​отделениях КГГА, а также в коммунальных компаниях, подчиненных мэрии, продолжаются с мая 2021 года. Работники полиции, фискальной службы и СБУ вплоть до начала 2022 года едва ли не ежедневно проводили следственные действия, чем мешали работе ведомств.

У Виталия Кличко называли десятки открытых уголовных производств давлением на столичные власти. Большинство дел, которые открыли в отношении якобы коррупции в КГГА, пока еще не дорасследованы, однако с начала 2022 года следователи не проводили массовых обысков.