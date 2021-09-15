Полиция проводит обыски в 12 коммунальных предприятиях Киева

Правоохранители пришли в Киевавтодор, Киевавтопутемост и еще 10 районных коммунальных дорожно-эксплуатационных управлений для проведения следственных действий. Эти обыски являются одними из самых массовых за последние месяцы по количеству предприятий, где действуют полицейские.

В прокуратуре Киева говорят, что обыски связаны с присвоением и растратой бюджетных средств. Занимаются расследованием этого дела сотрудники полиции по управлению стратегическими расследованиями Киева и Департамента стратегических расследований Украины.

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Правоохранители пришли к коммунальщикам, чтобы изъять документы о закупках за счет бюджета Киева, а также сведения о расходах дорожно-эксплуатационных управлений.

Сумму убытков не назвали



Полиция проводит очень масштабные обыски в коммунальных предприятиях КГГА/ Фото прокуратуры Киева

В прокуратуре Киева говорят, что коммунальщики якобы:

приобрели и установили ограничительные антипаркировочные столбики, которые не соответствуют техническим характеристикам. Купили их якобы в один период, но с разницей в более чем 700 гривен;

завысили объемы расхода солей, песко-соляной смеси и горюче-смазочных материалов;

списывали лишнее топливо;

использовали коммунальный транспорт в личных целях и сдавали его в аренду;

устраивали на работу "мертвые души".

Сколько именно убытков понес город из-за этих махинаций – правоохранители не сообщили.

Производство квалифицировали как присвоение бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору. Кого именно подозревают в совершении преступления, правоохранители тоже не сказали. Однако виновникам грозит от 3 до 8 лет заключения.