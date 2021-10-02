Попался на краже сигарет: на Киевщине у рецидивиста обнаружили гранату, РПГ и "огнестрел"

Правоохранители Киевской области задержали рецидивиста, который ворвался в магазин и ограбил его. Впоследствии выяснились, что задержанного неоднократно привлекали к уголовной ответственности.

Инцидент произошел в Бориспольском райне. По данным правоохранителей, нарушитель с помощью отмычки открыл заднюю дверь магазина, вынес оттуда сигареты и продукты на сумму почти 100 тысяч гривен.

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Впоследствии удалось установить, что к преступлению причастен 37-летний житель Броварского района. Его уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности.

Речь идет о совершении преступлений насильственного характера в составе преступной группы.

Во время обысков у задержанного изъяли похищенные вещи, а также:

огнестрельное оружие;

гранату Ф1;

два гранатомета.

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство.

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