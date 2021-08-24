После парада ко Дню Независимости в метро Киева образовался коллапс – впечатляющие фото и видео

В столице 24 августа тысячи киевлян и жителей других городов вышли посмотреть на военный парад. После действа все направились в метро, из-за чего образовались огромные очереди.

Ситуация в метро

Из-за большой толпы станцию метро "Льва Толстого" временно закрыли на вход. Люди могли только выходить из метрополитена.

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Большую толпу наблюдали на станциях метро "Театральная" и "Университетская". Десятки людей стояли в очереди к кассе и турникетам.

Заметим, до окончания всех торжеств на вход и выход закрыли станции "Крещатик" и "Майдан Независимости".

Толпа на станциях метро "Льва Толстого", "Университетская", "Театральная" / Фото Артура Зайонца, Кристины Немченко, Оксаны Бабенковой для 24 канала

Коллапс в метро Киева: видео

Смотрите видео огромных очередей в метро:

Заметим, на День Независимости метрополитен будет работать на 2 часа дольше – до 02:00.

Что известно о военном параде