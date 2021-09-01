Постоянно нарушал правила: в Киеве водитель элитного Lexus влетел в Mercedes – видео

21-летний владелец крайне дорогой машины, которого благодаря неадекватному вождению знают почти все жители киевских Осокорков и Позняков, совершил ДТП. Lexus злоумышленника врезался в не менее элитный внедорожник Mercedes.

ДТП произошло около 20:30 на Днепровской набережной 1 сентября. Мужчина, который постоянно нарушает правила дорожного движения и создает аварийные ситуации для других, не успел затормозить и влетел в заднюю часть "немца".

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Mercedes стоял на выезде к перекрестку и ждал разрешенный сигнал светофора для разворота.

Вероятно, сын следователя



Водитель Lexus хотел, чтобы ему уступили дорогу / Фото "Киев Оперативный"

Очевидцы инцидента говорят, что владелец Lexus в присущей себе манере летел в крайней левой полосе и мигал дальним светом фар, требуя его пропустить. Впрочем, своих водительских способностей агрессивный водитель не рассчитал, что и привело к ДТП.

По данным сообщества "Киев Оперативный", мужчина является сыном следователя полиции, который работает в Днепре.

В комментариях к посту о ДТП в соцсетях пользователи отмечают, что постоянно видели, как парень подрезает другие машины и требует, чтобы все уступали ему дорогу. Тех, кто этого не делает, мужчина опережал и пытался создать аварийную ситуацию.

Смотрите видео неадекватного управления водителя Lexus, который совершил ДТП в Киеве:

В сети описано немало случаев, когда действия молодого человека могли привести к аварии. В частности, он нарушал правила дорожного движения на своем Volkswagen. Впоследствии – на Mercedes, а теперь и на новом Lexus.

Смотрите видео создания аварийной ситуации водителем Lexus в Киеве: