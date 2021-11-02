Пострадала беременная: на Виноградаре в Киеве ничинающий водитель спровоцировала ДТП

Мощное столкновение маленькой FIAT 500 и BMW х5 произошло утром 2 ноября на проспекте Правды в Киеве. Вызвала аварию водитель"итальянца", которая выехала на встречную полосу.

На месте происшествия работали медики скорой и полицейские. Правоохранители выяснили, что за рулем FIAT находилась неопытная водитель.

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Впрочем, сама вероятная нарушительница правил утверждает, что ей стало плохо за рулем.

В BMW находилась беременная

FIAT влетел в BMW на встречке / Фото "Магнолия ТВ"

Столкновение машин было достаточно мощным. В результате аварии BMW осталась без колеса.

У FIAT серьезно пострадала передняя часть машины.

В результате аварии травмы получила беременная девушка, которая находилась в "немце". Какие именно повреждения у нее диагностировали, неизвестно.

В результате столкновения у BMW отлетело колесо / Фото "Магнолия ТВ"

По факту ДТП с пострадавшими правоохранители должны открыть уголовное производство. Квалификация дела зависит от того, как именно будут трактовать степень тяжести травм у женщины с BMW врачи.

Из-за ДТП было почти полностью заблокировано движение транспорта в направлении Вышгорода.