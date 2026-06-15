Пожар в Киево-Печерской лавре и разрушение жилых домов: какие последствия обстрела Киева
Массированная атака на Киев в ночь на 15 июня привела к серьезным последствиям. Известно о попаданиях в жилые дома и ряде пожаров.
Один из них произошел на территории Киево-Печерской лавры, как сообщил мэр города Виталий Кличко. 24 Канал собрал имеющуюся на данный момент информацию.
Хронология атаки Тревога в Киеве и ряде областей – Россия массированно атакует с воздуха: где сейчас опасно
Что известно о последствиях массированного обстрела Киева 15 июня?
Подтверждено 5 пострадавших, поступают новые сообщения как о последствиях, так и об обращении к врачам. По оперативным данным, на территории Лавры зафиксированы значительные повреждения, имеется серьезное возгорание, – КГВА. По меньшей мере 16 мест с повреждениями в городе, сообщает КГВА. Есть информация о 3 пострадавших. В нескольких местах работы по оказанию помощи людям затруднены. КГВА сообщает, что подтверждено возгорание сооружений на территории Киево-Печерской Лавры. Предварительно – в результате прямого попадания. Власти выясняют степень ущерба, нанесенного россиянами. Продолжаются меры по локализации в рамках протоколов безопасности. Мэр города Виталий Кличко сообщает о следующих последствиях обстрела Киева:
Подтверждено 5 пострадавших, поступают новые сообщения как о последствиях, так и об обращении к врачам.
По оперативным данным, на территории Лавры зафиксированы значительные повреждения, имеется серьезное возгорание, – КГВА.
По меньшей мере 16 мест с повреждениями в городе, сообщает КГВА.
Есть информация о 3 пострадавших. В нескольких местах работы по оказанию помощи людям затруднены.
КГВА сообщает, что подтверждено возгорание сооружений на территории Киево-Печерской Лавры.
Предварительно – в результате прямого попадания. Власти выясняют степень ущерба, нанесенного россиянами.
Продолжаются меры по локализации в рамках протоколов безопасности.
Мэр города Виталий Кличко сообщает о следующих последствиях обстрела Киева:
Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозах применения врагом ударных БпЛА для всех областей, о взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.