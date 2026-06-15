Киев Взрывы в Киеве Пожар в Киево-Печерской лавре и разрушение жилых домов: какие последствия обстрела Киева
15 июня, 01:57
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Обновлено - 02:19, 15 июня

Пожар в Киево-Печерской лавре и разрушение жилых домов: какие последствия обстрела Киева

Олесь Друкач

Массированная атака на Киев в ночь на 15 июня привела к серьезным последствиям. Известно о попаданиях в жилые дома и ряде пожаров.

Один из них произошел на территории Киево-Печерской лавры, как сообщил мэр города Виталий Кличко. 24 Канал собрал имеющуюся на данный момент информацию.

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Что известно о последствиях массированного обстрела Киева 15 июня?

 

02:22, 15 июня

Подтверждено 5 пострадавших, поступают новые сообщения как о последствиях, так и об обращении к врачам.

02:14, 15 июня

По оперативным данным, на территории Лавры зафиксированы значительные повреждения, имеется серьезное возгорание, – КГВА.

02:10, 15 июня

По меньшей мере 16 мест с повреждениями в городе, сообщает КГВА.

Есть информация о 3 пострадавших. В нескольких местах работы по оказанию помощи людям затруднены.

02:05, 15 июня

КГВА сообщает, что подтверждено возгорание сооружений на территории Киево-Печерской Лавры.

Предварительно – в результате прямого попадания. Власти выясняют степень ущерба, нанесенного россиянами.

Продолжаются меры по локализации в рамках протоколов безопасности.

02:00, 15 июня

Мэр города Виталий Кличко сообщает о следующих последствиях обстрела Киева:

  • Возгорание на территории Киево-Печерской Лавры. Пожар на крыше Успенского собора.
  • В Печерском районе – попадание в 5-этажный жилой дом. Также – предварительно, попадание в здание общежития.
  • В Оболонском – предварительно, разрушение в жилом доме между 3 и 4 этажами.
  • В Соломенском – попадание в 9-этажный жилой дом.

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