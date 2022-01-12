Праздники закончились: в Folk Ukraine рассказали, когда уберут елку на Софийской

Главная новогодняя локация Украины будет работать до 16 января включительно. Однако уже на следующий день рабочие начнут демонтаж всех конструкций.

По словам менеджера проекта Надежды Тутенко, убирать новогоднюю елку на Софийской площади будут с 17 января. Центральная локация для празднования новогодних праздников фактически проработает почти месяц.

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Торжественное открытие новогодней локации состоялось накануне Дня святого Николая, 18 декабря.

Последние дни развлечений

В Folk Ukraine призвали тех, кто еще не успел увидеть новогоднюю красавицу, поехать на Софийскую площадь и успеть это сделать до официального окончания новогодних праздников.

Осталась последняя неделя прогулок возле новогодней красавицы-елки! Поэтому если еще не успели покататься на коньках, выпить горячего глинтвейна, попробовать что-то вкусное на фудкортах, сделать фото у елки и посетить все партнерские зоны с плюшками — скорее собирайте компанию и отправляйтесь на Софийскую площадь!

– подчеркнули в компании.

Как выглядит новогодняя елка в Киеве

Главная елка Украины, установленная в декабре 2021 года, поднимается над площадью на высоте в 31 метр. Собрали ее из искусственных "ветвей" и металлического каркаса.

Украсили елку 20 тысячами сделанных в Украине игрушек. Для дизайна использовали украшения красного и желтого цвета, однако издали кажется, что организаторы использовали намного больше цветов.

Кроме того, с елки вниз спускаются тысячи гирлянд общей длиной в несколько километров.

В целом Софийскую площадь на новогоднем празднике оформили в тему Рождественской дивоночи, когда родился Иисус Христос. Действо воссоздали по кругу в виде вертепа, а рядом с елкой установили фигуры Иисуса, Божьей Матери, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.