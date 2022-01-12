За словами менеджерки проєкту Надії Тутенко, прибирати новорічну ялинку на Софійській площі будуть з 17 січня. Центральна локація для відзначення новорічних свят фактично пропрацює майже місяць.

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Урочисте відкриття новорічної локації відбулося напередодні Дня святого Миколая, 18 грудня.

Останні дні розваг

У Folk Ukraine закликали тих, хто ще не встиг побачити новорічну красуню, поїхати на Софійську площу та встигнути це зробити до офіційного закінчення новорічних свят.



Залишився останній тиждень прогулянок біля новорічної красуні-ялинки! Тому якщо ще не встигли покататся на ковзанах, випити гарячого глінтвейну, спробувати щось смачне на фудкортах, зробити фото біля ялинки та відвідати всі партнерські зони з плюшками — швидше збирайте компанію та вирушайте на Софійську площу!

– підкреслили у компанії.

Як виглядає новорічна ялинка у Києві

Головна ялинка України, встановлена у грудні 2021 року, підіймається над площею на висоті в 31 метр. Зібрали її зі штучних "гілок" та металевого каркасу.

Прикрасили ялинку 20 тисячами зроблених в Україні іграшок. Для дизайну використовували прикраси червоного та жовтого кольору, однак здалеку здається, що організатори використали набагато більше кольорів.

Крім того, з ялинки донизу спускаються тисячі гірлянд загальною довжиною у кілька кілометрів.

Загалом Софійську площу на новоріні свята оформили у тему Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос. Дійство відвторили по колу у вигляді вертепу, а поруч з ялинкою встановили фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників.