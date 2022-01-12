По словам менеджера проекта Надежды Тутенко, убирать новогоднюю елку на Софийской площади будут с 17 января. Центральная локация для празднования новогодних праздников фактически проработает почти месяц.

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Торжественное открытие новогодней локации состоялось накануне Дня святого Николая, 18 декабря.

Последние дни развлечений

В Folk Ukraine призвали тех, кто еще не успел увидеть новогоднюю красавицу, поехать на Софийскую площадь и успеть это сделать до официального окончания новогодних праздников.

Осталась последняя неделя прогулок возле новогодней красавицы-елки! Поэтому если еще не успели покататься на коньках, выпить горячего глинтвейна, попробовать что-то вкусное на фудкортах, сделать фото у елки и посетить все партнерские зоны с плюшками — скорее собирайте компанию и отправляйтесь на Софийскую площадь!

– подчеркнули в компании.

Как выглядит новогодняя елка в Киеве

Главная елка Украины, установленная в декабре 2021 года, поднимается над площадью на высоте в 31 метр. Собрали ее из искусственных "ветвей" и металлического каркаса.

Украсили елку 20 тысячами сделанных в Украине игрушек. Для дизайна использовали украшения красного и желтого цвета, однако издали кажется, что организаторы использовали намного больше цветов.

Кроме того, с елки вниз спускаются тысячи гирлянд общей длиной в несколько километров.

В целом Софийскую площадь на новогоднем празднике оформили в тему Рождественской дивоночи, когда родился Иисус Христос. Действо воссоздали по кругу в виде вертепа, а рядом с елкой установили фигуры Иисуса, Божьей Матери, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.