Прокуратура устроила очередной рейд с обысками киевским коммунальщикам

Столичные прокуратура и полиция провели новый ряд обысков 4 – 5 октября. Они произошли в районных коммунальных предприятиях по содержанию зеленых насаждений.

В частности, 4 октября правоохранители нагрянули в Голосеевский район, а 5 октября – в Святошинский. На обоих объектах они искали доказательства нарушений.

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Что интересовало прокуратуру

Коммунальщиков Голосеево заподозрили в причастности к схемам в сфере публичных закупок. Что касается их святошинских коллег, то там пытались найти нарушения в действиях подрядных организаций, с которыми предприятие заключило договор.

Коммунальщики ничего не прятали

Сотрудники предприятий, где прошли обыски, предоставили все необходимые документы. Они заверили, что хотят, чтобы расследование было максимально полным и не отклонялось от норм законодательства.

Марафон с обысками продолжается: где уже побывали