Проломил голову и скрылся: подозреваемого в избиении автора песен KAZKA задержали

В Киеве задержали и объявили о подозрении предполагаемому нападавшему на автора песен группы KAZKA Николая Журавлева. Мужчину жестоко избили в собственном подъезде 6 ноября.

В настоящее время злоумышленнику инкриминируют нанесение умышленного тяжелого телесного повреждения. Если вину докажут, ему будет грозить 5 – 8 лет за решеткой.

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Голову музыканту проломил сосед

Нападавшим оказался нетрезвый сосед композитора. Поздним вечером 6 ноября между ними возник конфликт. Во время спора пьяный мужчина решил пустить в ход кулаки и ударил парня по меньшей мере один раз в правый висок.

У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и компрессионный вдавленный перелом правого височного участка.

В конце концов, правоохранители задержали агрессивного нападавшего. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.

Впереди у композитора – еще одна операция