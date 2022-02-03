Прощание с легендой: как на ВДНХ разрушают павильон "Куража" ради Президентского университета

На территории Национального экспоцентра Украины в Киеве 3 февраля начали сносить 19-й павильон, где много лет проходил благотворительный фестиваль "Кураж". Демонтаж легендарного помещения осуществляют для того, чтобы на его месте установить корпус президентского университета.

Корреспондентка 24 канала побывала на месте подготовки к строительным работам и своими глазами увидела разрушение атмосферного здания. По словам основательницы фестиваля Елены Гудковой, она пыталась спасти павильон, но таскаться с Офисом Президента не смогла.

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Будут ли проводить "Кураж" после сдачи здания, пока неизвестно. Поскольку переезд в соседние павильоны ВДНХ или другие здания "не позволит приблизиться к тому, что уже имела команда фестиваля".

Здание снесут вместе с зелеными насаждениями

Здание, где проводили "Кураж" / Фото Валентины Полищук

Согласно паспорту объекта, с 3 февраля на ВДНХ будут продолжаться подготовительные работы по строительству Президентского университета.

Паспорт строительных работ / Фото Валентины Полищук

Для расчистки участка подрядчики снесут не только павильон, который арендовала команда "Куража".

Зеленые насаждения с территории стройки также демонтируют / Фото Валентины Полищук

Будут демонтировать также асфальтное покрытие и зеленые насаждения.

Часть здания уже разрушили / Фото Валентины Полищук

3 февраля работники общества "Альтис Констракшн" с помощью крупногабаритной техники начали разрушать здание.

Демонтаж ведут полным ходом / Фото Валентины Полищук

В пресс-службе ВДНХ утверждают, что павильон №19 был построен в 1975 году для нерегулярных демонстраций продукции передовых промышленных и хозяйственных предприятий, поэтому он не предусмотрен для того, чтобы там размещались учебные аудитории, лаборатории, библиотеки и находились студенты.

Именно поэтому для размещения корпуса университета здание полностью разрушат.

Смотрите видео демонтажа павильона "Куража" на ВДНХ:

Киевляне возмущены поступком

В комментариях к сообщению Елены Гудковой в фейсбуке пользователи отметили, что очень сожалеют о разрушении павильона и возмущены подходом Офиса Президента к реализации проекта университета. Впрочем, киевляне надеются, что "Кураж" найдет новую локацию для проведения фестиваля.