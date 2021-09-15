Прошло 80 лет: в Киеве проводят траурные мероприятия к годовщине трагедии в Бабьем Яру

Возле монумента "Менора" в Киеве проводят мероприятия по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру. Сначала организовали шествие с портретами погибших. Также возложили цветы возле памятника.

День памяти погибших организовывало волонтерское движение. Об этом сообщили 15 сентября.

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80-я годовщина Бабьего Яра

Сначала волонтеры организовали шествие, во время которого люди держали портреты погибших родственников. После неравнодушные возложили цветы к памятнику "Менора". На месте были около 3 000 человек.

Трагедия в Бабьем Яру произошла в сентябре 1941 года. За два дня – 29 и 30 сентября на окраине Киева расстреляли 33 771 человека. Это была одна из крупнейших массовых акций уничтожения мирного населения во время Второй мировой войны.



В Киеве отмечают день памяти жертв в Бабьем Яру / Фото PavlovskyNews

День памяти погибших в Бабьем Яру отмечают ежегодно. Это происходит накануне иудейского праздника Йом Кипур. В этот день принято отпускать грехи всем людям.



Люди возложили цветы к памятнику "Менора" / Фото PavlovskyNews

День памяти погибших в Бабьем Яру в Киеве: видео PavlovskyNews

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Тысячи людей собрались у памятника "Менора": видео