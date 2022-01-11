Проверки будут длиться долго: в Киеве заминировали все школы
Источник:24 канал
Неизвестные злоумышленники позвонили в колл-центр СБУ и сообщили о наличии взрывчатки во всех без исключения школах Киева. Случилось это утром 11 января.
Сразу после получения информации о возможной опасности для детей и педагогов в учебных заведениях должны были начаться эвакуации и проверки. Впрочем, по данным источников 24 канала, в некоторых школах уроки все же проводились в штатном режиме.
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Кинологи и взрывотехники обследуют все здания, где, по словам анонима, может быть взрывчатка.
Проверки могут длиться очень долго
- Звонок с сообщением о предполагаемом теракте в каждой из школ столицы поступил в 11:14.
- После этого медики скорой, спасатели, полицейские и взрывотехники начали объезд всех учебных заведений Киева.
- По состоянию на 17.00 проверки не закончились, но кинологи пока не обнаружили в помещениях ничего опасного.
- Сколько будут продолжаться проверки, неизвестно.
Если сообщение окажется ложным, следователи должны открыть уголовное производство по поводу заведомо ложного сообщения о теракте. Виновнику этого преступления грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.
"Минируют" каждый день
С начала 2022 года количество фейковых сообщений о заложенной взрывчатке в торговых центрах стремительно возросло. Едва ли не каждый день неизвестные злоумышленники звонят в полицию и рассказывают о предполагаемом теракте. Да, 10 января в Киеве "заминировали" как минимум 3 ТРЦ.