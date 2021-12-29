Разгром Ханукии на Майдане: суд обязал полицию открыть дело против вандала

Шевченковский районный суд Киева обязал полицию открыть уголовное производство по факту повреждения Ханукии на Майдане Незалежности. Инцидент произошел еще 28 ноября.

Постановление вынес судья Андрей Трубников после жалобы адвоката Объединенной еврейской общины Украины Наталии Неупокоевой.

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Полиция бездействовала

В частности, заявительница потребовала, чтобы правоохранителей обязали заняться расследованием жалобы. Ведь сразу после досадного случая Главное управление Национальной полиции в Киеве никак не отреагировало на заявление и проигнорировало его.

На возмутительных кадрах, разлетевшихся по сети, видно, как агрессивный мужчина отрывает декоративную обшивку на основе светильника и выкрикивает, что этот предмет не должен стоять в центре столицы Украины.

По информации на телеграм-канале Объединенной еврейской общины Украины, к погрому якобы причастен Юрий Тебенко. Кроме того, с ним был еще один человек по имени Андрей Рачок, который в 2020 году также пытался повалить Ханукию на Подоле.

Похожий инцидент

Такой же случай произошел 30 ноября и в Троещине. Там неизвестные злоумышленники также повалили Ханукию на газон. Подсвечник быстро вернули на место, однако тоже возмущались из-за безразличия правоохранителей.

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Текст публикации Объединенной европейской общины Украины:

Суд обязал полицию возбудить уголовное дело по факту нападения на Ханукию на Крещатике.

Напомним, что 28 ноября Юрий Тебенко совершил нападение на Ханукию на Крещатике в Киеве. Вместе с ним был Андрей Рачок, в прошлом году пытавшийся сломать Ханукию на Подоле. Юрий Тебенко начал ломать декоративное покрытие на основе подсвечника.

Объединенная еврейская община Украины тогда сразу обратилась в Главное управление Национальной полиции города Киева, заявление проигнорировали. После этого Объединенная еврейская община Украины обратилась в суд, который принял решение внести данные в Единый реестр досудебных расследований.