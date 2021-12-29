Постановление вынес судья Андрей Трубников после жалобы адвоката Объединенной еврейской общины Украины Наталии Неупокоевой.

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Полиция бездействовала

В частности, заявительница потребовала, чтобы правоохранителей обязали заняться расследованием жалобы. Ведь сразу после досадного случая Главное управление Национальной полиции в Киеве никак не отреагировало на заявление и проигнорировало его.

На возмутительных кадрах, разлетевшихся по сети, видно, как агрессивный мужчина отрывает декоративную обшивку на основе светильника и выкрикивает, что этот предмет не должен стоять в центре столицы Украины.

По информации на телеграм-канале Объединенной еврейской общины Украины, к погрому якобы причастен Юрий Тебенко. Кроме того, с ним был еще один человек по имени Андрей Рачок, который в 2020 году также пытался повалить Ханукию на Подоле.

Похожий инцидент

Такой же случай произошел 30 ноября и в Троещине. Там неизвестные злоумышленники также повалили Ханукию на газон. Подсвечник быстро вернули на место, однако тоже возмущались из-за безразличия правоохранителей.

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Текст публикации Объединенной европейской общины Украины:

Суд обязал полицию возбудить уголовное дело по факту нападения на Ханукию на Крещатике.

Напомним, что 28 ноября Юрий Тебенко совершил нападение на Ханукию на Крещатике в Киеве. Вместе с ним был Андрей Рачок, в прошлом году пытавшийся сломать Ханукию на Подоле. Юрий Тебенко начал ломать декоративное покрытие на основе подсвечника.

Объединенная еврейская община Украины тогда сразу обратилась в Главное управление Национальной полиции города Киева, заявление проигнорировали. После этого Объединенная еврейская община Украины обратилась в суд, который принял решение внести данные в Единый реестр досудебных расследований.