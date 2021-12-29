Ухвалу виніс суддя Андрій Трубніков після скарги адвокатки Об'єднаної єврейської громади України Наталії Неупокоєвої.

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Поліція бездіяла

Зокрема, заявниця вимагала, аби правоохоронців зобов'язали зайнятися розслідуванням скарги. Адже одразу після прикрого випадку Головне управління Національної поліції в місті Києві ніяк не відреагувало на заяву й проігнорувало її.

На обурливих кадрах, які розлетілися мережею, видно, як агресивний чоловік відриває декоративну обшивку на основі світильника і вигукує, що це й предмет не має стояти у центрі столиці України.

За інформацією на телеграм-каналі Об'єднаної єврейської громади України, до погрому нібито причетний Юрій Тебенко. Крім того, з ним був ще один чоловік на ім'я Андрій Рачок, який у 2020 році також намагався повалити Ханукію на Подолі.

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Такий самий випадок стався 30 листопада і на Троєщині. Там невідомі зловмисники також повалили Ханукію на газон. Свічник швидко повернули на місце, однак теж обурювалися через байдужість правоохоронців.

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Текст публікації Об'єднаної єврпейської громади України:

Суд зобов'язав поліцію порушити кримінальну справу за фактом нападу на Ханукію на Хрещатику.

Нагадаємо, що 28 листопада Юрій Тебенко здійснив напад на Ханукію на Хрещатику в Києві. Разом із ним був Андрій Рачок, який минулого року намагався зламати Ханукію на Подолі. Юрій Тебенко почав ламати декоративне покриття на основі свічника.

Об'єднана єврейська громада України тоді одразу звернулася до Головного управління Національної поліції міста Києва, заяву проігнорували. Після цього Об'єднана єврейська громада України звернулася до суду, який ухвалив внести дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.