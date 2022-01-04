В реанимации с переломом ребер и разрывом селезенки: в Киеве жестоко избили курьера Glovo
Источник:"Киев Оперативный"
В Киеве группа неизвестных жестоко избила курьера сервиса доставки Glovo. В результате нападения парень попал в реанимацию.
В местных телеграм-каналах пишут, что инцидент произошел вечером 1 января под общежитием Киевского национального торгово-экономического университета на территории лесного массива.
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Курьера затащили в какой-то местный кабак, где забрали все вещи и документы. Требовали 30 тысяч гривен,
– отмечают СМИ.
В результате парню удалось убежать, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, у него:
- переломанные ребра;
- разрыв селезенки.
Киевские правоохранители разыскивают злоумышленников и выясняют все обстоятельства инцидента.Обратите внимание! Журналисты пытаются получить комментарий у Glovo по поводу этого инцидента.
В столице избили курьера Glovo / Фото из телеграм-канала "Киев Оперативный"
Другие инциденты с курьерами: что известно
- Во Львове курьер Glovo избил мужчину на территории торгово-производственного комплекса "Южный". Пострадавший сделал ему замечание из-за неправильной парковки.
- В Днепре клиент напал на курьера Glovo с ножом. Тот в ответ вытащил пистолет и начал стрелять. Отмечают, что оба мужчины пожаловались друг на друга в полицию.
- В Киеве на Святошино произошла драка между прохожим и курьером Glovo. Работник доставки был в шлеме и с рюкзаком, но это не помешало ему нанести прицельный удар.