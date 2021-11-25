Ремонт до сих пор не начали: католики напомнили Ткаченко о невыполненных обещаниях
Источник:Приход костела святого Николая в Киеве
Представители прихода костела святого Николая проинформировали общественность о том, что представители Министерства культуры в который раз не выполнили свои обещания и до сих пор не начали срочные противоаварийные работы в церкви. По состоянию на 25 ноября никаких работы по сохранению исторического здания не проводилось.
Католики возмутились тем, что министр культуры и его подчиненные снова затянули работу по сохранению их святыни. На странице сообщества прихода отметили, что ремонт храма после пожара по-прежнему стоит, хотя на улице уже пошел снег.
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Кроме того, прихожане попросили у бога мудрости для ответственных за сохранение костела.
Последний пункт графика выполнили еще 5 ноября
Здание костела выглядит так / Фото прихода костела святого Николая в Киеве
Католики подчеркнули, что ремонт храма после пожара даже не начинался. Поэтому верующие задали риторический вопрос: когда закончится девастация.
Снег уже пошел, а ремонт храма после пожара дальше стоит… Когда закончится эта девастация? Боже, дай мудрость всем ответственным за сохранение костела,
– подчеркнули прихожане.
Противоаварийные работы в костеле даже не начинались / Фото прихода костела святого Николая в Киеве
Согласно официальным данным, в Министерстве культуры составили график проведения противоаварийных работ по сохранению памятника. Чиновники под давлением общественности выполнили четыре пункта из шести.
Последний пункт из перечня определенных работ, с которым справились чиновники, – проведение экспертизы проектно-сметной документации. Сделали его 5 ноября.
Следующим в графике было подписание договора и непосредственное начало проведения противоаварийных работ. Впрочем, через 20 суток, судя по всему, в Минкульте в решении этих вопросов никак не продвинулись.
Что известно о пожаре в костеле святого Николая в Киеве
- После пожара католики усилили борьбу за возвращение им здания, которое государство забрало себе еще в советское время. Впрочем, в Минкульте, на балансе которого находился костел, выступили против идеи возвращения храма.
- Впоследствии на ситуацию отреагировал президент Владимир Зеленский, который отдал приказ правительству отреставрировать костел и передать его общине.
- В Министерстве культуры заявили, что передадут здание верующим только после реставрации. Однако сроки начала ремонтных работ до сих пор неизвестны.