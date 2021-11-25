Католики обурилися тим, що міністр культури та його підлеглі знову затягнули роботу над збереженням їх святині. На сторінці спільноти парафії зазначили, що ремонт храму після пожежі досі стоїть, хоча на вулиці вже пішов сніг.

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Крім того, парафіяни попросили у бога мудрості для відповідальних за збереження костелу.

Останній пункт графіку виконали ще 5 листопада



Будівля костелу виглядає так / Фото парафії костелу святого Миколая у Києві

Католики підкреслили, що ремонт храму після пожежі навіть не починався. Через це віряни поставили риторичне запитання: коли закінчиться девастація.



Сніг вже пішов, а ремонтування храму після пожежі далі стоїть… Коли закінчиться ця девастація? Боже дай мудрість усім відповідальним за збереження костелу,

– підкреслили парафіяни.



Протиаварійні роботи в костелі навіть не починалися / Фото парафії костелу святого Миколая у Києві

Згідно з офіційними даними, у Міністерстві культури склали графік проведення протиаварійних робіт для збереження пам'ятки. Посадовці під тиском громадськості виконали чотири пункти з шести.

Останній пункт з переліку визначених робіт, з яким впоралися чиновники, – проведення експертизи проєктно-кошторисної документації. Зробили його 5 листопада.

Наступним у графіку є підписання договору та безпосередній початок проведення протиаварійних робіт. Втім, за 20 діб, судячи з усього, в Мінкульті у вирішенні цих питань ніяк не просунулися.

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