Католики возмутились тем, что министр культуры и его подчиненные снова затянули работу по сохранению их святыни. На странице сообщества прихода отметили, что ремонт храма после пожара по-прежнему стоит, хотя на улице уже пошел снег.

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Кроме того, прихожане попросили у бога мудрости для ответственных за сохранение костела.

Последний пункт графика выполнили еще 5 ноября

Здание костела выглядит так / Фото прихода костела святого Николая в Киеве

Католики подчеркнули, что ремонт храма после пожара даже не начинался. Поэтому верующие задали риторический вопрос: когда закончится девастация.



Снег уже пошел, а ремонт храма после пожара дальше стоит… Когда закончится эта девастация? Боже, дай мудрость всем ответственным за сохранение костела,

– подчеркнули прихожане.

Противоаварийные работы в костеле даже не начинались / Фото прихода костела святого Николая в Киеве

Согласно официальным данным, в Министерстве культуры составили график проведения противоаварийных работ по сохранению памятника. Чиновники под давлением общественности выполнили четыре пункта из шести.

Последний пункт из перечня определенных работ, с которым справились чиновники, – проведение экспертизы проектно-сметной документации. Сделали его 5 ноября.

Следующим в графике было подписание договора и непосредственное начало проведения противоаварийных работ. Впрочем, через 20 суток, судя по всему, в Минкульте в решении этих вопросов никак не продвинулись.

Что известно о пожаре в костеле святого Николая в Киеве